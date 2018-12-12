Adem Ljajic’e güven tam

Kara Kartal’ın tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş’in, İsveç temsilcisiyle yapacakları karşılaşma öncesinde oyuncusuyla görüşüp özgüven aşıladığı öğrenildi. Malmö karşısında takımın lider futbolcusu olarak görev yapacak Ljajic, karşılaşma boyunca hem gol hem de asist yapmaya çalışacak.

Cyle Larin pes etmiyor

Son haftalardaki performansı beklenenin çok altında kalan Cyle Larin, hem teknik direktör Şenol Güneş’in hem de taraftarın güvenini kaybetmişti. Genç Kanadalı futbolcu, buna rağmen pes etmiyor... Dünkü idmanın en çok mücadelede eden isimleri arasında yer alan Larin, hırslı görüntüsüyle teknik direktör Şenol Güneş’in gözüne tekrar girmeye çalışıyor. 23 yaşındaki futbolcunun, yarın akşam Malmö’yle oynanacak mücadelenin ikinci bölümünde süre alması bekleniyor.

Antrenmanda Q7 rüzgarı

Kara Kartal’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Malmö mücadelesi öncesindeki takım çalışmalarında sergilediği etkili performansla dikkat çekiyor. Dünkü idmanda ortaya koyduğu hırslı futbolla takım arkadaşlarına sık sık zor anlar yaşatan tecrübeli futbolcu, yarın akşamki mücadeleye de damga vuracağının sinyallerini verdi. Malmö karşısında karşılaşma boyunca rakip kaleye yakın oynayacak olan Quaresma, gol peşinde olacak.