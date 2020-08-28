Adem Ljajiç yetişiyor

Adem Ljajiç’in tedavisi yoğun bir şekilde devam ediyor. 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun bu hafta takımla çalışmalara başlaması bekleniyor. Eğer bu gerçekleşirse, Ljajiç Süper Lig’in ilk haftasında Trabzonspor deplasmanında oynanacak.

28 Ağustos 2020, Cuma 08:29 Son Güncelleme:
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Adem Ljajiç yetişiyor

Sırp yıldız, sakatlığı nedeniyle kritik PAOK mücadelesini kaçırmıştı. Adem Ljajiç’in tedavisi yoğun bir şekilde devam ediyor. 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun bu hafta takımla çalışmalara başlaması bekleniyor. Eğer bu gerçekleşirse, Ljajiç Süper Lig’in ilk haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynanacak mücadelede ilk 11’deki yerini alabilecek.

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