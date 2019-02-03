Adem Ljajic: Muhtemelen bu sezonki en iyi maçımız

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor'u gole boğdu ve karşılaşmadan 6-2 galip ayrıldı. Siyah-Beyazlıların yeni transferi Kagawa'nın 2 gol attığı maçta Ljajic, Dorukhan, Atiba ve Salih(Kendi kalesine) skoru belirledi. Antalyaspor'un golleri ise Doukara ve Chico'dan geldi.

Mücadelenin ardından gecenin yıldızlarından biri olan Adem Ljajic, önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Ljajic'in maç sonu açıklamaları:

"Muhtemelen bu sezonki en iyi maçımız, en iyi performansımızdı. Şimdi bunu devam ettirmemiz gerekiyor, bir iyi, bir kötü oynamak bize yakışmıyor. Agresif olup, bu performansı önümüzdeki maçlara taşımamız lazım."

"Kagawa gibi önemli bir oyuncu aramıza katıldığı için çok mutluyum. Onunla merkezde de oynayabilirim, sağ tarafta da, sol tarafta da oynayabilirim, karar hocamıza ait."







