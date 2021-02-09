Dünya genelinde en çok ilgi gören spor dallarından bir tanesi de futboldur. Birbirinden farklı kültürleri bir araya getiren futbol alanında başarılı futbolcular yetişiyor. Bu futbolcular bulundukları futbol takımında önemli başarılar elde ederken kendi kariyerlerinde de önemli yerlere gelebiliyorlar. Futbol kulüpleri arasında yapılan müsabakalar sonucunda en başarılı takımlar belirleniyor. Aynı zamanda en başarılı futbolcular da bu yol ile belli oluyor. Diğer kulüpler tarafından yakın gözleme alınan futbolcuların transferleri ve transfer ücretlerinin belirlenmesi de buna göre belirleniyor. Adem Ljajic ise dünyadaki en başarılı futbolcular arasında yer alıyor. Yugoslavyalı olan Adem Ljajic halen Beşiktaş'ta forma giymektedir.

Adem Ljajic nereli?

Adem Ljajic 29 Eylül 1991 yılında Yugoslavya SFC Yeni Pazar'da dünyaya geldi. 1, 82 metre boyuna sahip olan başarılı futbolcu Türkiye Süper Lig kulüplerinden Beşiktaş'ta forma giymektedir. Ofansif orta saha oyuncusu olan Adem Ljajic ayrıca forvet mevkiinde de oynuyor. Başarılı futbolcu Adem Ljajic futbola 1998 yılında başladı.

Genç yetenek Adem Ljajic 1998- 2005 yılları arasında Josanica futbol takımı alt yapısında top koşturdu. Başarılı futbolcu Adem Ljajic 2005- 2008 yılları arasında da Partizan futbol kulübü alt yapısında futbol oynadı. Alt yapıda kendini geliştirme fırsatı bulan Adem Ljajic 2008 yılında Partizan takımı ile profesyonel futbol kariyerine de başlamış oldu.

Adem Ljajic kaç yaşında?

Başarılı futbolcu Adem Ljajic 29 Eylül 1991 yılında Yeni Pazar'da dünyaya geldi. 29 yaşında olan yetenekli futbolcu Adem Ljajic Sırbistan'da Müslüman ağırlıklı bir nüfusun yaşadığı Yeni Pazar ilçesinde dünyaya geldi.

Müslüman bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Adem Ljajic 14 yaşındayken Partizan A takımı ile profesyonel sözleşme imzaladı. Adem Lijajic 2008 yılındaki Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında İnter Bakü karşısında forma giydi. Adem Ljajic kariyerindeki ilk golü de 23 Kasım 2008 tarihinde Beograd takımına karşı attı.

Sırbistan'ın Yeni Pazar ilçesinde dünyaya gelen Adem Ljajic 2008- 2010 yılları arasında Partizan futbol takımında profesyonel futbol kariyerine başladı. Bu takım ile 38 maça çıkan Adem Ljajic çıktığı maçlarda toplam 9 gol attı.

2010-2013 yılları arasında Fiorentina futbol takımında oynayan Adem Ljajic çıktığı 78 maçta ise toplam 15 gol attı. Futbol kariyerini başarı ile sürdüren Adem Ljajic Türkiye Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta oynadı. 2018 yılında Beşiktaş ile sözleşme imzalayan Adem Ljajic halen Beşiktaş'ta forma giymektedir. Ljajic siyah beyazlı forma ile 56 maça çıkarak toplam 14 gol attı.

Beşiktaş'a hangi takımdan geldi?

Özellikle Balkanlarda tanınan başarılı futbolcu Adem Ljajic 2015- 2016 yılında dünyaca ünlü Inter futbol takımında kiralık olarak oynadı. 2016- 2018 yıllarında Torino'da forma giyen Adem Ljajic Torino forması ile çıktığı 61 maçta toplam 16 gol attı. Burada başarılı bir performans sergileyen Adem Ljajic Torino'daki futbol kariyerinin ardından 2018 yılında Beşiktaş'a transfer oldu.

Adem Ljajic 2018 yılında Süper Lig takımlarından Beşiktaş'a transfer oldu. Başarılı futbolcu 2018- 2019 sezonunda Beşiktaş ile kiralık olarak 1 yıllık sözleşme imzaladı. Bu sürede başarılı bir performans sergileyen Adem Ljajic 2019- 2020 sezonunda da Beşiktaş ile 3 yıllık yeniden bir sözleşme imzaladı. Başarılı futbolcu 2021 yılında da siyah beyazlı kulüpte formayı giyecek.

Adem Ljajic'in maaşı ne kadar?

Dünya genelinde başarılı performansı ve futbol kariyeri ile göz dolduran Adem Ljajic yüksek gelir kazanan futbolcular arasında yer alıyor. Adem Ljajic 2019- 2020 sezonunda 6.5 milyon Euro transfer bedeli karşılığında Beşiktaş'a transfer oldu. Başarılı futbolcu Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Sırp oyuncu Beşiktaş'tan sezonluk 3.5 milyon euro gelir elde ediyor.

Adem Ljajic Milli Takım kariyeri

Başarılı futbolcu Adem Ljajic Sırbistan milli takımında top koşturdu. Adem Ljajic ilk defa 17 Kasım 2010 tarihinde Sırbistan formasını giydi. Başarılı milli futbolcu Sorbistan forması ile ilk defa Bulgaristan ile yapılan maça çıktı. Ljajic milli forma ile toplam 9 maça çıktı. Adem Ljajic 28 Mayıs 2012 yılında İspanya karşılaşmasında kadro dışı bırakıldı.

Adem Ljajic futbol kariyeri

Sırbistanlı başarılı futbolcu Adem Ljajic, 13 Ocak 2010 yılında 6.8 milyon Euro karşılığında Fiorentina takımına transfer oldu. Burada başarılı bir performans sergileyen Adem Ljajic AS Roma'ya transfer olduktan sonra 2018 yılında Beşiktaş ile sözleşme imzaladı.