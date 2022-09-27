Transfer döneminde kadrosuna Jean Evrard Kouassi, Otabek Shukurov, Magomed Ozdoev, Steven Caulker, Mbaye Diagne, Ibrahim Dresevic, Colin Kazım-Richards, Lawrance Nicholas, Emir Tintiş, Efecan Mızrakçı, Fatih Kurnaz'ı katan, geçtiğimiz sezon kiraladığı Adnan Uğur ve Levent Mercan'ın bonservisini alan Fatih Karagümrük, devre arası çalışmalarına da başladı. Süper Lig 'de 6 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 6 puanla 13. basamakta bulunan Andre Pirlo yönetimindeki İstanbul ekibi, orta sahasını sürpriz bir isimle güçlendirdi.

Fatih Karagümrük, önümüzdeki transfer döneminden itibaren geçerli olmak üzere Adem Ljajic ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.

Yapılan açıklamada "30 yaşındaki orta saha oyuncusu Adem Ljajic ile önümüzdeki transfer döneminden itibaren geçerli olmak üzere 1.5 yıllık anlaşmaya varılmıştır. Sırbistan Milli Takımı formasını 47 kez giyen başarılı oyuncu 9 gol atma başarısı gösterdi. Kariyerinde 1 Türkiye Süper Ligi, 1 Türkiye Kupası, 2 Sırbistan Ligi ve 1 Sırbistan Kupası şampiyonlukları yaşayan Adem Ljajic, ligin ikinci yarısından itibaren Karagümrük forması giyecek" denildi.





Geçtiğimiz sezonu pas geçti

2018'de kiralık olarak, 2019'da bonservisiyle Torino'dan Beşiktaş 'a gelen Adem Ljajic, Siyah-Beyazlılarda geçtiğimiz sezon herhangi bir maçta forma giymedi. Son resmî maçına 11 Mayıs 2021'de iç sahada Fatih Karagümrük'e karşı çıkmıştı. Beşiktaş'ta son yılında kadro dışı kalan ve senelik 4 milyon Euro kazanan Adem Ljajic, başka takıma gitmek yerine kulüpte kalmaya devam etmişti. Tecrübeli orta saha, bir sezon boyunca sözleşmesi bitene kadar futboldan uzak kalmıştı.

Beşiktaş'ta şampiyonluğu var

Ljajic, Beşiktaş formasıyla 85 maça çıkarken, 18 gol atarken 26 asistlik performans sergiledi. Siyah Beyazlı formayla bir sezon şampiyonluk yaşadı. Sırbistan Milli takımı ile 44 maça çıkan Ljajic 9 gol atmayı başardı.

37.3 milyon Euro ödendi

Ljajic'e kariyeri boyunca kiralama bedelleri dahil 37.3 milyon Euro ödendi. Ljajic için Fiorentina Partizan'a 6.8 milyon Euro, Roma Fiorentina'ya 12 milyon Euro, Torino Roma'ya 9 milyon Euro, Beşiktaş Torino'ya 6.5 milyon Euro bonservis ödemişti. Ayrıca Beşiktaş ve Inter'in kasasından toplam 3 milyon Euro kiralama bedelleri çıktı.

Esat Soydabircan / FANATİK ÖZEL