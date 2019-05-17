Adem Ljajic için İtalya seferi

Özellikle sezonun ikinci yarısında müthiş bir performans ortaya koyan Adem Ljajic için Beşiktaş Yönetimi kesin kararını verdi. Kulüpte yaşanan nakit akışındaki sıkıntıya rağmen Siyah- Beyazlılar, Ljajic’in 6.5 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu kullanacak. Yönetim, ekonomik engelleri ise taksitli ödeme planıyla aşmayı hedefliyor. Uzun vadeli bir ödeme şekliyle yükü azaltmayı düşünen Beşiktaş’ta, Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu’ndan oluşan transfer komitesinin önümüzdeki günlerde İtalya’ya gideceği öğrenildi.

Adem kararını verdi

Bu ikili, Ljajic’in bonservisini elinde bulunduran Torino kulübünün yetkileriyle masaya oturacak ve 6.5 milyon Euro’nun peşin ödenmemesi için İtalyanları ikna etmeye çalışacak. Beşiktaş’ın elini en çok güçlendiren nokta ise Adem Ljajic’in İstanbul’da kalmak ve uzun yıllar Siyah-Beyazlı formayı giymek istemesi.