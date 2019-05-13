Adem Ljajic: Güçlü bir takım olduğumuzu göstermemiz gerekiyordu

Beşiktaş’ın Sırp yıldızı Adem Ljajic, ligin ikinci yarısında durdurulamıyor. Aytemiz Alanyaspor maçının 11. dakikasında takımını öne geçiren Ljajic, bu sezonki 9. golüne imza attı. Quaresma'ya da asist yapan Ljajic, asist sayısını da 9'a çıkardı.

2-1 galip geldikleri Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Adem Ljajic, ''Çok zor bir maçtı. Derbideki sonuçtan sonra bu maça motive olmak kolay değildi. Güçlü bir takım olduğumuzu göstermemiz gerekiyordu ve gösterdik. Alanyaspor 2-2 yapabilirdi ama yapmamız gerekeni yaptık ve değerli bir galibiyet aldık." dedi.

Beşiktaş'ta sezonun oyuncusu gösterilmesiyle ilgili Adem Ljajic: "Bundan çok büyük bir şeref duyarım ama önce takım gelir. Tüm takım ikinci yarıda çok iyi maçlar oynadık. Sadece bir maçta yapmamız gerekeni yapamadık. İşi çok iyi sürükledik. İkinci yarıyla ilgili mutluyum." ifadelerini kullandı.

Gelecek hafta oynayacakları Trabzonspor maçını kazanmak istedikleri belirten Ljajic, "Ligin ikinci yarısında takım olarak iyi oynadık. Sadece bir maçta yapmamız gerekeni yapamadık. Kendi adıma da takım adına da ligin 2. yarısındaki performansımız için mutluyum. Sezonu nerede bitiririz bilmiyorum ama Trabzonspor maçını da kazanmak istiyoruz." dedi ve sözlerini noktaladı.