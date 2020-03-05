Adem Ljajic göreve hazır

Yaşadığı ağır soğuk algınlığı sebebiyle yoğun bir tedavi süreci geçiren Adem Ljajic, bundan dolayı Kara Kartal’ın Trabzonspor’la oynadığı 23. hafta mücadelesinde forma giyememişti. Tedavisinin tamamlamasının ardından Beşiktaş’ın Aytemiz Alanyaspor’la deplasmanda geçen hafta oynadığı müsabakanın kadrosunda yer alan tecrübeli orta saha, süre alamamış ve maçı kulübede tamamlamıştı. Oyuncusunu riske etmeyen teknik direktör Sergen Yalçın’ın, sorununu tamamen atlatmasının ardından Ljajic’e, yarın Ankaragücü’yle oynanacak mücadelede şans vermesi bekleniyor. Hafta boyunca yapılan takım çalışmalarında ortaya koyduğu performansla idman eksiğini kapattığını gösteren Ljajic, dünkü idmanda da pozitif görüntüsüyle dikkat çekti.