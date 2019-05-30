Adem Ljajic: Daha iyisini yapabilirim

Beşiktaş’ta bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla dikkatleri üstüne çeken Adem Ljajic gelecek sezon için iddialı konuştu.

Ljajic’in yönetimle yaptığı görüşmelerde, ”Beşiktaş’taki aile ortamı beni çok etkiledi. Uyum sağlamakta da hiç zorlanmadım. Hem yönetime hem de camiaya teşekkür ediyorum. Beşiktaş'a hizmet etmek beni gururlandırıyor. Bu sezonki performansımın üstüne çıkmak istiyorum. Daha iyisini yapabilirim” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Beşiktaş yönetimi de Ljajic'e güveniyor

Beşiktaş yöneticileri de Adem Ljajic’in performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve gelecek sezon takımın en büyük kozlarından biri olacağına inandığını söyledi.

Adem Ljajic, bu sezon Beşiktaş’ta 28 maçta 2229 dakika süre aldı ve 9 gol atıp 11 de asist yaptı.

Geride bıraktığımız sezonda teknik direktör Şenol Güneş’in vazgeçilmezlerinden biri olan Ljajic, kariyer rekoru kırmış ve siyah-beyazlı taraftarların gönlünü kazanmıştı. (AJANSSPOR)