Adem Ljajic: Burak Yılmaz sezon başından beri bizde olsaydı...

Adem Ljajic'in maç sonu açıklamaları şu şekilde:

Tabelada 7-2'yi gören herkes bizim kolay bir maç geçirdiğimizi zannedebilir ama öyle değildi. Takım halinde çok iyi yardımlaştık ve galibiyeti hak ettik.

"Umarım uzun yıllar kalırım"

Umarım önümüzdeki sene de burada olurum. Sahada arkadaşlarım için, takım için her şeyimi vermeye çalışıyorum. Beşiktaş'ta oynamaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Umarım hem seneye hem de uzun yıllar burada kalırım.

"Burak başından beri bizde olsaydı..."

Öncelikle Güven'i tebrik ediyorum. Burak'ı da aynı zamanda... Burak sezon başından beri bizimle olsaydı şu anda sıralamada çok farklı bir yerde olabilirdik. Bugün attığım gollerden çok yaptığım asistler beni mutlu etti.

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