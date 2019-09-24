Adem Ljajic bunu hep yapıyor

Beşiktaş, taraftarı önünde oynadığı Başakşehir karşısında beraberliği zor kurtadı. Siyah- Beyazlılar sadece 2 puanı değil, Adem Ljajic’i de kaybetti. Sırp futbolcu, bir pozisyon sonrası hakem Suat Arslanboğa’ya tepki gösterince sarı kart gördü.

Maça kart sınırında çıkan Ljajic, böylece cezalı duruma düştü. Yıldız futbolcu, önümüzdeki hafta Trabzonspor ile deplasmanda oynanacak zorlu karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.

Ljajic, geçen sezon da korner barağına tekme attığı için gördüğü sarı kartla Fenerbahçe maçında oynayamamıştı.