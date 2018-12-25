Avrupa Ligi'ne veda eden, Spor Toto Süper Lig'de iyi bir grafik çizemeyen Beşiktaş'ta yaprak dökümü devam ediyor. Portekizli savunmacı Pepe ile yolların ayrılmasının ardından şimdi gündemdeki isim siyah beyazlıların sezon başında İtalyan ekibi Torino'dan kiraladığı Adem Ljajic...

Corriere Dello Sport'un haberine göre; Beşiktaş, Sırp futbolcunun Beşiktaş'ta kalmayacağını Torino'ya bildirdi. Adem Ljajic'in Beşiktaş'ta kalmak istemediği belirtildi.

DEVRE ARASINDA GİDECEK

Ljajic'in devre arasında geri döneceği ve bunun sebebi olarak Beşiktaş'ta yaşanan ekonomik sorunların olduğu ifade edildi.

Ekonomik anlamda sıkıntılı günler geçiren Kartal, Ljajic'i İtalyan ekibinden 6.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla 1.5 milyon euroya kiralamıştı.

Sırp orta saha oyuncusu, siyah beyazlı forma ile çıktığı 16 maçta 2 gol 3 asistle oynadı.