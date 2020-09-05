Siyah-Beyazlılar’ın yıldız 10 numarası Adem Ljajic, koronavirüs testinin pozitif olması sebebiyle Kara Kartal’ın geçen sezondaki son karşılaşmalarında görev yapamamıştı. Yoğun tedavi sonrasında bu sorunu atlatmasının ardından Beşiktaş’ın yeni sezon hazırlıklarına katılan Ljajic, ilk idmanda sağ bacak baldırından sakatlanmıştı. Yaklaşık 4 hafta takım çalışmalarında yer almayan 28 yaşındaki futbolcu, durumunun iyiye gitmesinin ardından ülkesi Sırbistan’ın Milli kadrosuna dahil oldu. Deneyimli oyuncu, UEFA Uluslar Ligi B Grubu’nda önceki gece Sırbistan’ın Rusya’ya 3-1 yenildiği maça 85. dakikada dahil oldu.

Türkiye’ye karşı forma giyebilir

Ljajic’in, yarın Ay- Yıldızlılarımız’la oynanacak grubun ikinci mücadelesinde ise ilk 11’de oynayabileceği bildirildi. Adem Ljajic’in uzun süre takım çalışmalarında yer almamasına rağmen Sırbistan’la kısıtlı da olsa maça çıkmasını şaşkınlıkla takip eden Beşiktaş teknik ekibi, yeni haftada İstanbul’da olacak oyuncusunun antrenmanlara başlamasını bekliyor.





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