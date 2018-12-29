Adem Ljajic 90 dakika sonra resmen Beşiktaşlı!

Beşiktaş'ın sezon başında İtalya'nın Torino ekibinden kiralık olarak kadrosuna kattığı Adem Ljajic'in tapusunu almak için 1 maç kaldı.

Anlaşmaya göre, Ljajic'in 17 resmi maçta forma giymesi halinde Beşiktaş, İtalyan kulübüne 1 milyon 250 bin Euro kiralama bedeli haricinde 5 milyon 250 bin Euro daha ödeyecek ve yıldız futbolcunun tapusunu alacak.

Kartal bu parayı Lens transferinde olduğu gibi sezon sonu ve taksitler halinde ödemeye başlayacak. 27 yaşındaki oyuncu ikinci devrenin ilk maçında Akhisar'a karşı forma giydiği takdirde opsiyon devreye girmiş olacak.

Kaynak: Sabah