Adem Ljajic: 27 puan almamız hayal değil

Beşiktaş'ın yıldız ismi Adem Ljajic umutlu konuştu. Siyah- Beyazlı takımın Sırp futbolcusu kalan 9 maçta 27 puan almalarının asla hayal olmadığını vurgulayarak, "Konyaspor maçıyla birlikte bizim için yeni bir dönem başladı. Başakşehir'den 13 puan geride olmak elbette üzücü. Ancak biz sonuna kadar şansımızı zorlayacağız. Futbolda her şey olabilir. Her maçı final havasında görürsek bu başarıyı getirir" diye konuştu. (Takvim)



