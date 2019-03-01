Adem Ljajic 11’e Kagawa kulübeye

Shinji Kagawa, Kayseri deplasmanında kulübede olacak.

01 Mart 2019, Cuma 08:34
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Adem Ljajic 11’e Kagawa kulübeye

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinin ilk yarısında iyi bir performans sergileyen ancak ikinci yarıda maç temposunu kaldıramayarak oyundan düşen Shinji Kagawa, Kayseri deplasmanında kulübede olacak. Siyah-beyazlı teknik heyetin maç kondisyonu yetersiz kalan Japon yıldızı, yedeğe çekerek kart cezası nedeniyle Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyen Ljajic'i sahaya süreceği öğrenildi.

QUARESMA'YA 3 MAÇ CEZA GELDİ

UEFA Disiplin Kurulu, Avrupa Ligi'ndeki Malmö maçında kırmızı kart gören Quaresma'ya 3 maç ceza verdi. UEFA, "Rakip oyuncuya olan müdahalesi nedeniyle Ricardo Quaresma'ya UEFA'nın düzenlediği turnuvalarda 3 maç ceza verilmiştir" açıklamasını yaptı. Portekizli yıldız, 13 Aralık oynanan mücadede rakibine sert hareket yaptığı için 65. dakikada kırmızı kart görmüştü.

(Sabah)

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