Trabzonspor’un yıldız oyuncusu Yusuf Yazıcı’nın menajeri Adem Cebeci, futbolcusunun geleceği ve son durum hakkında bilgiler verdi.

Sadece Yusuf’un değil, Bordo-Mavililer’in takım olarak iyi bir sezonu geride bıraktığını belirten Cebeci, geldiği iddia edilen teklifler için ise şu ifadeleri kullandı: “Şu takımı bu takımı istiyor demek doğru olmaz. Şu an doğru bir kariyer planlaması yapmak için çaba harcıyoruz. Amacımız Avrupa arenasına çıktığında Yusuf’un Trabzon’u ve Trabzonspor’u en iyi şekilde temsil etmesi. Tekliflere gelince... Lille çok saygı duyuyor ve ciddi şekilde ilgileniyor. Sportif direktörleri Luis Campos Fransa’dan kalkıp canlı izlemek için Trabzon’a kadar geldi. Ben futbolda oyuncunun istediğinden çok istenildiği yerde oynaması gerektiğine inanıyorum.”

‘Sonraki satış daha önemli’

Gençlerin yetişmesinin önemine de vurgu yapan Cebeci, “Trabzonspor tarihindeki en büyük başarıları kendi öz evlatlarıyla yakalamış bir camia. Bunu yine başarabilecek mükemmel bir yapı kurulmuş durumda. Bu da aynı başarıları yakalamak adına en büyük avantaj” ifadelerini kullandı.

Yusuf için istenmesi muhtemel bonservis rakamlarına da değinen yıldız futbolcunun menajeri sözlerini şöyle tamamladı: “Bir Türk oyuncuya verilecek en büyük rakamlar aşağı yukarı belli. Bu rakamların üzerine çıkmak pek mümkün olmuyor. Onda diretmektense bir sonraki satıştan olabilecek en yüksek pay için çalışmak daha uygun gibi duruyor.”