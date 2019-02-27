Adem Büyük'ün cezası onandı

Süper Lig'de 21. haftada oynana Beşiktaş maçında Lens'e yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gören Adem Büyük'ün cezası onandı.

27 Şubat 2019, Çarşamba 14:47 Son Güncelleme:
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Adem Büyük'ün cezası onandı

Tahkim Kurulu, Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Yeni Malatyaspor kaptanı Adem Büyük'ün 2 maçlık cezasını onadı.

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Bu sezon toplamda 20 maça çıkan 31 yaşındaki oyuncu 3 gol 2 asistlik performans sergiledi. 

Tahkim Kurulu'nun almış olduğu karar şşu şekilde:

"Evkur Yeni Malatya Spor Kulübü'nün futbolcusu Adem Büyük ile ilgili PFDK'nın 21.02.2019 tarihli E.2018-2019/674 K.2018-2019/818 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Evkur Yeni Malatya Spor Kulübü'nün futbolcusu Adem Büyük'ün rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, karar verilmiştir."

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