Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Medipol Başakşehir, evinde Yeni Malatyaspor'u konuk etmiş, Malatya'nın kaptanı Adem Büyük ile Abdullah Avcı arasında sinirler gerilmişti. Hakemin bitiş düdüğüyle birlikte her iki takımın oyuncuları ve teknik ekibi soyunma odasına yönelmişken, sporcu tünelinin girişinde Abdullah Avcı ve Adem Büyük arasında sözlü tartışma olmuştu. Mücadelenin ardından Adem'in hiçbir zaman muhatabı olmadığını söyleyen Abdullah Avcı, "Hiçbir şekilde de olmadı. 10 senedir bu ligde kimin ne olduğunu herkes biliyor. Geçen sene Malatya lig maçı ve hazırlık maçında yaptıklarından dolayı özür dileyen bir oyuncudan bahsediyoruz. Onun bu şekilde konuşması yanlış. Ne yaparsak söyleriz lafımızın arkasındayız" ifadelerini kullanmıştı.

Malatyasporlu Adem'den Abdullah Avcı'ya flaş bir gönderme geldi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için ''Bir teknik adam golden sonra kulübeye saldıracak çete halinde. 4. Hakem bunu göremeyecek. Sonrası eski oyuncusuna saldıracak. Sonra kulübesinin arkasına kaçacak. Delikanlı adam devam eder. 40 senedir bu film devam ediyor. Hayatımda yan yollara hiç girmedim. Arka bahçelerden dolaşmadım. Vurup hiç kaçmadım, doğru yolda yürüdüm hep.'' açıklamasını yapan Avcı'ya flaş bir göndermede bulunan Adem, ''Kendini çok güzel anlatmışsın. Bana vurup kaçan sensin. Başka kılıf bulamadın mı acaba'' ifadelerini kullandı.