Adem Büyük: Maç oynamayı özledim

Koronavirüs salgını nedeniyle çalışmalarını evde sürdüren Adem Büyük, futbol oynamayı özlediğini söyledi. Kulüp televizyonuna bağlanan Galatasaray’ın golcüsü, “En çok maç oynamayı, arkadaşlarımla omuz omuza verip mücadele etmeyi özledim” dedi. Çocuklarıyla vakit geçirmenen eğlenceli ama futbol oynamaktan daha zor olduğunu kaydeden ve “Evde sıkılmamak içinde aktiviteleri çoğalttık. Vakit kalırsa eşimle beraber film izliyoruz” diyen deneyimli oyuncu, sağlık emekçilerine de teşekkür ederek şunları söyledi: Allah sağlık çalışanlarımızdan razı olsun, hakları kesinlikle ödenmez. Ailemizden, sevdiklerimizden göremeyeceğimiz fedakarlıkları bizim için yapıyorlar.