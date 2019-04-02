Adem Büyük isyan etti!

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda konuk ettiği Evkur Yeni Malatyaspor'la 0-0 berabere kaldı. İki takım arasında oynanacak rövanş maçı 25 Nisan perşembe günü Malatya'da oynanacak.

Mücadelenin ardından Yeni Malatyaspor'un başarılı futbolcuları Adem Büyük ve Aleksic yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı ve önemli değerlendirmelerde bulundu.

Aleksic'in açıklamaları:

"Tabii ki ilk maç önemliydi. Atılacak goller de çok önemliydi. Özellikle ilk yarı iyi performans sergilemek önemliydi. Galatasaray 10 kişi kaldıktan sonra daha iyi olabilirdik ama olmadı. İkinci maçta burada bitiremediğimiz aksiyonları daha iyi bitireceğiz."

Adem Büyük'ün açıklamaları da şu şekildeydi:

"İki takım da iyi mücadele etti. Galatasaray büyük bir camia. Biz de kaliteli bir takımız. Başa baş, ortada giden bir mücadele oldu. Mücadele gücü yüksek bir maçtı. Arkadaşlarıma tebrikler. Son dakikalarda iki pozisyon var, atsak belki tamamen avantaj bize geçecekti."

"İki ayaklı bir maçta, böyle bir skor avantaj gibi gözüküyor ama ikinci maçta sahamızda gollü berabere kalırsak elenen taraf oluyoruz. O yüzden kazanmamız gerekecek. Ligde de yerimizi korumak istiyoruz. Galatasaray'a kendi yarışında başarılar dilerim."

"Anlamsız şekilde tepkiyi ben görüyorum, bana faul yapılıyor. Tribünden kolay geliyor insanlara. Onları da anlıyorum, skora göre onlar da sinirleniyorlar, hak veriyorum. Bizim de canımız yanıyor, onlar da normal karşılasınlar, ricam bu."

"Kendi sahanızda gol atamadan berabere götürüyorsanız böyle olması normal. Her deplasmanda olduğu gibi bana patlıyor yine. Önemli değil, canları sağ olsun."