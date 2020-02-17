Adem Büyük ikinci yarının en golcü iki oyuncusundan biri

Süper Lig'in ikinci yarısında bir başka deyişle 2020 yılı içinde oynanan lig maçlarında toplam 5 gol atan Adem Büyük, böylece ikinci yarıda en golcü iki isimden biri oldu. Adem Büyük ile birlikte sadece Trabzonspor takımından Alexander Sörloth 5 gol atabildi. Bu iki oyuncuyu 4'er golle Cisse ve Max Kruse takip etti.

Sezonun ikinci yarısında en çok gol atan oyuncular

5 - Adem Büyük

5 - Alexander Sörloth

4 - Max Kruse

4 - Papiss Cisse

Adem Büyük 2020 yılında resmi maçlarda 8 gol attı

Adem Büyük 2020 yılında Falcao ve Andone'nin yokluğunu iyi kullandı. Ligde 5 gol atan Adem Büyük aynı zamanda kupa maçlarında da 3 gol attı ve toplamda 8 gole ulaştı. Alexander Sörloth ise tüm resmi maçlarda 2020 yılında 7 gol atabildi.

fanatik.com.tr / Tolga Kuru