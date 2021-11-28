Süper Lig 'in 14. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Galatasaray 'ı konuk etti. 0-0'lık eşitlik ile sona eren maçın ardından Yeni Malatyaspor'un tecrübeli futbolcusu Adem Büyük açıklamalarda bulundu.

Maçta iyi mücadele ettiklerini dile getiren Adem Büyük, eski takımı Galatasaray'ın Türkiye'nin en büyük camiası olduğunu söyledi.

Adem Büyük'ün açıklamaları şu şekilde:

"Bugün iyi mücadele ettik. Hafta içinde Avrupa Ligi'nden çok iyi bir oyun ve skorla dönen bir Galatasaray vardı. Kaliteli bir takım, biz de bunu farkındayız. Türkiye'nin en büyük camiası."



