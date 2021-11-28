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Adem Büyük: Galatasaray, Türkiye'nin en büyük camiası

Süper Lig'in 14. haftasında evinde ağırladığı Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük maçın ardından açıklamalarda bulundu.

28 Kasım 2021, Pazar 21:36 Son Güncelleme:
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Adem Büyük: Galatasaray, Türkiye'nin en büyük camiası

Süper Lig 'in 14. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Galatasaray 'ı konuk etti. 0-0'lık eşitlik ile sona eren maçın ardından Yeni Malatyaspor'un tecrübeli futbolcusu Adem Büyük açıklamalarda bulundu.

Maçta iyi mücadele ettiklerini dile getiren Adem Büyük, eski takımı Galatasaray'ın Türkiye'nin en büyük camiası olduğunu söyledi.

Adem Büyük'ün açıklamaları şu şekilde:

"Bugün iyi mücadele ettik. Hafta içinde Avrupa Ligi'nden çok iyi bir oyun ve skorla dönen bir Galatasaray vardı. Kaliteli bir takım, biz de bunu farkındayız. Türkiye'nin en büyük camiası."

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