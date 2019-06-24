Adem Büyük, Galatasaray için can atıyor

Semih’in kiralık sözleşmesi sona erdi, Sinan Gümüş, Eren Derdiyok ve Muğdat’ın kontratı bitti; Ömer Bayram ve Ahmet Çalık’la ise yolların ayrılması planlanıyor. Kısacası Galatasaray, yerli transferinde de en az 4-5 oyuncu almaya hazırlanıyor.

Gündemdeki isimlerden biri Adem Büyük. Bonservis maliyeti olmayan futbolculara yönelen Galatasaray, Adem ile temas kurarken, kesin karar henüz verilmedi. Tecrübeli hücumcu ise Cim Bom’a gelmek için can atıyor.

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