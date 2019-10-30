Adem Büyük: Galatasaray çok başka!

Sezon başında Yeni Malatyaspor’dan transfer edilen, ancak beklediği süreleri alamayan ve buna rağmen kritik bir galibiyet golü bulunan Adem Büyük, Fatih Terim'in kadro operasyonunda ilk 11’e girmeye hazırlanıyor. 32 yaşındaki futbolcunun eşi Merve Büyük ise önceki akşam sosyal medyada taraftarlarla sohbet ederek, oyuncunun transferinden psikolojik durumuna kadar önemli ipuçları verdi. İşte o soru ve cevaplar...

‘Herkes bir aile gibi’

Taraftar: Adem abimiz mutlu mu Galatasaray’da?

Merve Büyük: Bu soruyu 2 gün önce ona sordum. Futbol hayatın boyunca en çok nerede mutlu oldun diye. ‘Galatasaray çok başka... Bambaşka’ dedi. Onun adına çok mutluyum. Her gün eve mutlu geliyor, daha bir gün idmandan sonra sıkıntılı görmedim. ‘Aile gibi herkes’ diyor, şaşırarak dinliyorum. Zor zamanlar geçirdiğimiz çok olmuştur eskiden.

‘Hocanın hakkı ödenmez’

Taraftar: Adem abi keşke genç yaşta gelseydi Galatasaray’a. Fatih Terim onu parlatırdı.

Merve Büyük: Engel olanlar oldu. Bırakmadılar, göndermediler. Yoksa Fatih hoca 2013’te milli takıma aldı Adem’i, hep destek oldu. Hakkı hiç ödenmez ki...

Taraftar: Yenge, Adem abiye söyle de o şanlı formanın hakkını versinler. Nerede olduklarını unutmasınlar.

Merve Büyük: Adem bugünleri çok bekledi. Merak etme, o nerede olduğunun farkında. Unutması mümkün değil.