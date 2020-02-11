Cimbom'da Radamel Falcao yoksa Adem Büyük var... Sarı-Kırmızılılar'ın Kolombiyalı yıldızı Falcao, İstanbul'a geldiğinde ortalık yıkılmıştı! Taraftarlar yıldız oyuncuya büyük sevgi gösterisinde bulundu... Falcao uzun süren bir sakatlık geçirdi. İyileşti. Yine sakatlandı. Çok maç kaçırdı.

İKİSİNİN DE GOL SAYISI EŞİT

G.Saray'da yıllık 7 milyon Euro kazanan Falcao, Süper Lig'de 5 gol kaydetti. Son olarak Kasımpaşa filelerini 2 kez havalandıran Adem Büyük de Süper Lig'deki gol sayısını 5'e yükseltti.

ARADA ADETA UÇURUM VAR

Falcao Sarıkırmızılar'da yılda 7 milyon Euro kazanırken Adem Büyük ise yıllık 500 bin Euro'ya oynuyor... Falcao Adem'den 14 kat daha fazla kazanıyor.

AVRUPA'DA 'BÜYÜK' KONUŞTU

G.Saray bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta rakip fileleri sadece 1 kez havalandırdı... O gol de Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'dan değil Adem Büyük'ten geldi.

Kaynak: Takvim