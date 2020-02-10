Adem Büyük: Buraya kupalar kazanmaya geldim

Maçın yıldızı Adem, 90 dakikanın ardından şunları söyledi: Bu galibiyetin önemi çok büyük. Galatasaray, oynadığı her maçı kazanmak zorunda. Buraya başarılı olmaya, kupalar kaldırmaya geldim. Galatasaray kupa kaldırmaya alışkın bir camia. Ne olursa olsun, çalışmayı bırakmamam gerektiğini biliyorum. Takım arkadaşlarıma ve taraftara teşekkür ediyorum.

10 Şubat 2020, Pazartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Adem Büyük: Buraya kupalar kazanmaya geldim

Maçın yıldızı Adem, 90 dakikanın ardından şunları söyledi: Bu galibiyetin önemi çok büyük. Galatasaray, oynadığı her maçı kazanmak zorunda. Buraya başarılı olmaya, kupalar kaldırmaya geldim. Galatasaray kupa kaldırmaya alışkın bir camia. Ne olursa olsun, çalışmayı bırakmamam gerektiğini biliyorum. Takım arkadaşlarıma ve taraftara teşekkür ediyorum.

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