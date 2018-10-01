Adem Büyük: Abdullah Avcı bana vuramaz!

Spor Toto Süper Lig'in 7'nci hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir sahasında Evkur Yeni Maltyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Evkur Yeni Maltyaspor'un golünü 30'uncu dakikada Boutaib atarken, Medipol Başakşehir'in golü 71'inci dakikada Visca'dan geldi.

Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Adem Büyük, Avcı'ya tepki gösterirken şu ifadeleri kullandı:

"Bu işlerin içerisinde olmak istemiyorum ama zorla çekiliyorum. Sayın Abdullah Avcı'nın kariyerine saygı duyuyorum ama bir rakip takım oyuncusuna, takım kaptanına hiçbir şekilde kimse vuramaz. Bu yaptığını onun vicdanına bırakıyorum. Soyunma odasına giderken Abdullah Avcı, bana bir şeyler söyledi. Ben de ona karşılık olarak bir şeyler söyledim. Sonra haddini aşarak ileri gitti. Kimsenin kimseye vurmaya hakkı yok. Ayrıca ben onun oyuncusu da değilim. Kenarda sürekli terbiyesizlik yapıyorlar diye bizi şikayet etti. Ancak asıl terbiyesizlik yapan kendisi. Tanıdığım muhabbetim olan bir adamdı, bu hareket ona yakışmadı. İttirme değil, sırtıma vurdu."

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