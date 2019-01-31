Uygun, Al Rayyan'a transfer olacağı iddia edilen Başakşehir'in Togolu golcüsü Adebayor hakkında da konuştu.

Radyospor’da Salim Manav’ın canlı yayın konuğu olan Bülent Uygun, “Ankaragücü’nde forma giyen El Kabir'le anlaşma sağladık. Takımımıza Arap oyuncu kontenjanı açılınca biz de El Kabir'le prensipte anlaştık. Kendisiyle 1.5 yıllık anlaşma sağladık. Ankaragücü kulübüne 350 bin dolar bonservis bedeli ödeyeceğiz.

Başakşehir'in golcüsü Adebayor'la transfer görüşmemiz oldu. Adebayor, "Başakşehir'den ayrılmam şu anda söz konusu değil. Eğer Başakşehir'den ayrılmam söz konusu olursa Türkiye'de Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forma giymek isterim" dedi. Bu transfer Al Rayyan adına olumsuz sonuçlandı" şekilde konuştu. (Ajansspor)