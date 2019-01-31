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Adebayor'dan flaş açıklama: Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forma giymek isterim

Katar’ın Al Rayyan takımında görev yapan Türk antrenör Bülent Uygun, Ankaragücü’nden El Kabir’i transfer ettiklerini açıkladı.

31 Ocak 2019, Perşembe 20:47 Son Güncelleme:
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Adebayor'dan flaş açıklama: Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forma giymek isterim

Uygun, Al Rayyan'a transfer olacağı iddia edilen Başakşehir'in Togolu golcüsü Adebayor hakkında da konuştu.

Radyospor’da Salim Manav’ın canlı yayın konuğu olan Bülent Uygun, “Ankaragücü’nde forma giyen El Kabir'le anlaşma sağladık. Takımımıza Arap oyuncu kontenjanı açılınca biz de El Kabir'le prensipte anlaştık. Kendisiyle 1.5 yıllık anlaşma sağladık. Ankaragücü kulübüne 350 bin dolar bonservis bedeli ödeyeceğiz.

Başakşehir'in golcüsü Adebayor'la transfer görüşmemiz oldu. Adebayor, "Başakşehir'den ayrılmam şu anda söz konusu değil. Eğer Başakşehir'den ayrılmam söz konusu olursa Türkiye'de Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forma giymek isterim" dedi. Bu transfer Al Rayyan adına olumsuz sonuçlandı" şekilde konuştu.  (Ajansspor)

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