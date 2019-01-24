Sarı-Lacivertliler, Emmanuel Adebayor’da her an mutlu sona ulaşabilir. Demba Ba transferinin ardından Fenerbahçe için Togolu forveti transfer etme şansı doğdu. Hemen Başakşehir ile görüşmeler başladı. İki kulüp arasındaki pazarlıklarda tarafların büyük oranda anlaşma sağladığı öğrenildi.

Fenerbahçe bunun üzerine rotayı Adebayor’a çevirdi. Togolu yıldız, 1.5 yıllık daha sözleşmesinin bulunduğu Başakşehir’den ayrılmayı düşünmüyordu. Ancak Demba Ba’nın gelmesinin ardından iyice gözden düşmesi ve teklifin Fenerbahçe’den gelmesi, Adebayor’un fikrini değiştirdi.

3 gol, 2 asist

Sarı-Lacivertliler, 34 yaşındaki forvetle görüşmelere başladı. Bu transferle ilgili KAP açıklaması her an gelebilir. Adebayor bu sezon Başakşehir formasıyla çıktığı 17 maçta 3 gol atıp, 2 de asist yaptı.

Yusuf Dursun