Emmanuel Adebayor transferinde son dakika!

Ara transfer döneminin en çok merak edilen isimlerinden biri de Emmanuel Adebayor'du. Başakşehir'deki disiplinsiz tavırları nedeniyle takımdan ayrılmasına izin verilen Togolu santrfor yoğun saatler geçirdi.

Menajeri ile birlikte, yurt içi ve yurt dışından gelen teklifleri değerlediren siyahi yıldız, transferin bitmesine sayılı saatler kala son kararını verdi.

Fenerbahçe başta olmak üzere ismi birçok kulüple anılan Adebayor, hem Süper Lig'deki hem de yabancı kulüplerden gelen sözleşme tekliflerini değerlendirerek, kariyerine Türkiye'de devam etme kararı aldı.

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Adebayor'un, Medipol Başakşehir'den aldığı ücrete oranında teklif alamadığı bu nedenle Başakşehir'le yola devam kararı aldığı bildirildi. Togolu forvet oyuncusunun Başakşehir'den yıllık 3.5 ile 4 milyon Euro arasında bir ücret aldığı tahmin ediliyor.

Sözleşmesi devam ediyor

Bilindiği üzere Adebayor'un, Başakşehir'le 1.5 yıllık daha sözleşme bulunuyor.

Adebayor'un, Robinho transferinden sonra artık Başakşehir'de yeterli süreliri alıp alamayacağı bilinmiyor.

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