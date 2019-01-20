İkinci yarının ilk maçında Trabzonspor deplasmanına çıkacak olan Başakşehir’in yine en büyük kozlarından biri Emmanuel Adebayor olacak. Devre arası kampından oldukça formda dönen ve hafta içi kupada Hatay’a gol atan 34 yaşındaki santrfor, Turuncu-Lacivertliler’in zorlu kapışmadan zaferle ayrılabilmesi için elinden geleni yapacak. Togo’lu golcünün ekstra idmanlar da yaptığı edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

2 maç 2 gol...

34 yaşındaki tecrübeli santrfor, Başakşehir’in Trabzonspor ile oynadığı son 2 maçın da yıldızı olmayı başarmıştı. Adebayor, geçtiğimiz sezon deplasmanda oynanan mücadelede takımını 1-0’lık zafere taşırken, ilk yarıda oynanan maçta ise 2-0’lık galibiyette 1 gol atmıştı.

Robinho ikinci yarıda...

Başakşehir’in, Sivasspor’dan kadrosuna kattığı Brezilyalı yıldız Robinho’nun, Trabzonspor maçında ilk 11’de başlamak istediği öğrenildi. Ancak teknik direktör Abdullah Avcı’nın kupa maçında 62’de oyuna aldığı 34 yaşındaki futbolcuyu karşılaşmanın gidişatına göre ikinci yarıda oyuna dahil edebileceği bildirildi. Robinho’nun bu sezon ligde 16 maçta 8 golü bulunuyor.