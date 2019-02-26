Arın, "Kanımın aktığı sürece, yaşadığım, ayağımın yere bastığı sürece Adanaspor'un neferi gibiyiz. Kulübün içerisinde olsak da olmasak da Adanaspor'un başarısı için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Adanaspor'da geçtiğimiz hafta Teknik Direktör Coşkun Demirbakan ile yolların ayrılmasının ardından 'kurtarıcı' gözüyle bakılan Altyapı Sorumlusu Eyüp Arın, turuncu-beyazlı takımın başına getirildi. Sezon sonuna kadar anlaşma yapılan Arın, kendisine verilen bu görevin ardından son 13 yılda 17. kez A takımın başına geçerek adeta rekor kırdı.

Eyüp Arın, Adanaspor Başkanı Bayram Akgül'ün takımın yönetimine geldiği 2006-2007 sezonundan bu yana A takımla birlikte 69 maça çıktı. Arınlı Adanaspor, bu maçların 25'inde galip gelirken, 19 beraberlik ve 25 yenilgi aldı. Ayrıca başarılı çalıştırıcı, 2010-2011 ile 2016-2017 sezonlarında bir sezonda 3'er kez takımın başına getirilerek ilginç bir istatistik daha elde etti.

İHA