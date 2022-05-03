Spor Toto 1. Lig takımı Adanaspor ara transfer döneminde sansasyonel bir işe imza atmış ve Liverpool'un eski yıldızı Jordon Ibe'ı kadrosuna katmıştı. Turuncu-beyazlılar, bir dönem Liverpool ve Bournemouth formaları da giyen 26 yaşındaki futbolcu ile 3.5 yıllık anlaşma sağlamıştı.

Kadroya dahi giremedi

Adanaspor'a transferi gündem yaratan Jordon Ibe turuncu beyazlılarda henüz forma şansı bulamadı. Ibe, Toros Kaplanları'nda takım kadrosunda da yer almadı.

26 yaşındaki futbolcu, Liverpool formasıyla 58 maça çıktı ve 4 gol, 7 asistle oynadı.

16 milyon Euro bonservisi gördü

2016'da Liverpool'dan 16 milyon Euro bonservis bedeli ile Bournemouth'a giden Ibe, 2020'de Derby'nin yolunu tuttu. Ibe, Championship ekibinde sadece 4 maçta görev aldı. Ibe, 2021 - 2022 sezonu devre arasında ise Adanaspor'a transfer oldu.

Tükenmişlik sendromuna mı yakalandı?

Öte yandan Ajansspor'un haberinde; Transfermarkt internet sitesinde Jordon Ibe'nin 'Tükenmişlik sendorumu' yaşadığı bilgisi yer aldığı bilgisi bulunuyor. 'Tükenmişlik sendorumu' yaşayan bazı hastalara ilaç tedavisi uygulanıyor.

Tükenmişlik sendromu nedir?

Psikolojik bir hastalık olan tükenmişlik sendromu 1974 yılında ilk olarak Herbert Freudenberger tarafından adlandırıldı. Hastalık "İş yaşantısı gereği yoğun duygusal taleplere maruz kalan bireylerde görülen fiziksel bitkinlik, uzun süren yorgunluk, çaresizlik ve umutsuzluk duygularının, yapılan işe, hayata ve diğer insanlara karşı olumsuz tutumlarla yansıması ile oluşan bir sendrom" olarak tanımlandı.