TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor’un kanat oyuncusu Ömer Çiçek ve savunmada görev yapan Harun Kaya, futbol bilgisine güvendikleri teknik direktörleri Emrah Bayraktar ile başarılı olacaklarına inanıyor. Ömer Çiçek, AA muhabirine, geçen hafta derbi maçta 2-2 berabere kaldıkları Adana Demirspor’a gol attığı için mutlu olduğunu söyledi. Karşılaşmada 3 puan alamadıkları için üzgün olduklarını aktaran Ömer, "Seyir zevki açısından çok güzel bir maçtı. Adanaspor formasıyla da 5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda en son gol atan oyuncu olmam ayrı bir gurur verici. Gol atacağımı hissettim. Aslında statta takımım adına en son golü atacağımı hissetmiştim. Takım arkadaşlarım da hissetmiş olmalı ki maçtan önce ’Kolundaki kaplan dövmesini göster.’ dediler. Gol atmak nasip oldu, çok mutluyum." diye konuştu.

Ömer, hedeflerinden bahsederek, "Benim için şu an en büyük hedef, takıma verimli olmak, Adanaspor’a layık olmak." ifadelerini kullandı.

Adanaspor’u en iyi şekilde temsil etmek istediklerini vurgulayan Ömer Çiçek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hedeflerimize maç maç bakıyoruz. Emrah hocamızın gelmesiyle bir ivme yakaladığımızı düşünüyorum. Zaten saha içinde de bunu yansıtıyoruz. Özellikle önümüzdeki Altınordu maçından 3 puanla ayrılıp, Adanaspor olarak ligi üst sıralarda bitirmek istiyoruz. Emrah hocamız çok büyük bir taktisyen. Zaten hafta başında rakipleri analiz edip taktik çalışmaya başlıyoruz. Ona göre bir kadro çıkarıyor. Ekstra olarak da çok iyi motive ediyor. Bunu da ister istemez saha içerisinde hissettiriyor. Bunun verimini aldıkça futbolcular da daha çok iştahlanıyor. İnşallah güzel gider ve güzel sonuçlanır."

Yarın deplasmanda karşılaşacakları Altınordu’yu ligin ilk yarısındaki maçta 5-2 gibi farklı bir skorla yendiklerini anımsatan Ömer, "Onlar da maça ayrı bir motive olacaktır. Biz de ekstra motive oluyoruz. Altınordu üst sıralara çıkmak için ilk hedefimizden birisi. Maçın kafa kafaya gideceğini düşünüyorum ama daha iyi motive olan, bulduğu pozisyonları değerlendiren takımın kazanacağı bir maç olur. İnşallah bu, biz oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Harun Kaya: "Emrah hocanın futbol bilgisine çok güveniyorum"

Devre arasında Beşiktaş’ın 19 yaş altı takımından turuncu-beyazlı ekibin kadrosuna dahil olan savunma oyuncusu Harun Kaya, Adanaspor’a transferinden mutlu olduğunu ifade etti.

Harun, kendisini takımda çok iyi hissettiğini belirterek, "Emrah Bayraktar hocamızla daha önce de çalışmıştım, üzerimde büyük bir emeği var. Bana çok şey katacağını umuyorum. Emrah hocanın genç oyuncularla iletişimi çok iyi. Çok sıcakkanlı ve samimi. Emrah hocanın futbol bilgisine çok güveniyorum. Üzerimde çok emeği var. Kendisiyle çalıştığım için kendimi mutlu hissediyorum. Bana çok şey katacaktır." ifadelerini kullandı.

Adanaspor’daki ilk hedefinin düzenli forma giymek olduğunu vurgulayan Harun, şunları kaydetti:

"Buraya oynamak için geldim. Bunun için de çok çalışıyorum. Çalışmaya da devam edeceğim. Umarım çok güzel başarılar elde ederiz. Buradan sonra da yurt dışında oynamak istiyorum. Hayal etmeyi seviyorum. Hayallerimi de gerçekleştireceğime inanıyorum. O yüzden yurt dışındaki büyük takımlar da hedeflerim arasında. Küçüklüğümden bu yana Dani Alves’in hiçbir maçını kaçırmamışımdır. Her zaman idol olarak onu izledim ve onu takip ettim. Hedefim, Avrupa’da, Real Madrid’de forma giymek. İleride orada olmayı çok istiyorum. İnanıyorum bir gün gerçekleştireceğim."