Alt sıraları ilgilendiren maçta Adana, Akhisar'ı devirdi. Toros Kaplanları 2'de Uğurcan’ın kafa vuruşunda Doğukan’ın kendi kalesine attığı golle öne geçti: 1-0. 26. dakikada Ognjen Ozegovic'in penaltıdan kaydettiği gol devrenin skorunu belirledi: 2-0. Konuk ekip, 58'de İsaac Donkor’un kendi kalesine attığı gol ile umutlandı: 2-1. Bu golden 8 dakika sonra Ozegovic, yeniden sahneye çıktı ve maçın skorunu belirledi: 3-1. Puanını 34 yapan Turuncu-Beyazlılar, düşme hattındaki Akigo ile arasındaki puan farkını 9'a çıkardı. Akhisarspor'un ise umutları tükenmeye başladı.