TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor’da yeni yönetim kurulu belli oldu. Adanaspor Kulübü Başkanı Bayram Akgül önderliğinde 26 kişiden oluşan yönetim kurulu ve görev dağılımı şu şekilde oluştu:

Başkan: Bayram Akgül

Başkan Yardımcıları: Osman Çangal, Zeki Kıvanç ve Hamza Akgül

Basın Sözcüsü: Av. Erkin Ali Doygun

İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Bülent Uzul

Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Yaşar Mutlu

İstanbul Sorumlusu: Serkan Duran

Tesis ve Personelden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi; Hasan Basri Tümöz

Tesisleşmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Kasım Naşal

Alt Yapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri: Tuncay Samçılar, Mehmet Çalık, Haluk Oğuz, İlhan Sevimli ve Cumali Önelge

Diğer Yönetim Kurulu Üyeleri; İbrahim Akgül, Reşit Aydın, Erdoğan Şire, Kemal Bekaroğlu, Mustafa Selçuk Çevik, Halil Uluer, Bekir Aydoğdu, İhsan Karakaya, Sefa Noyaner, Serkan Aykaç ve Osman Sümer'den oluştu.