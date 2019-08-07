Adanaspor'da yeni yönetim görev bölümü yaptı

Adanaspor'da yeni yönetim görev bölümü yaptı Adanaspor’da yeni yönetim kurulu belli oldu.

07 Ağustos 2019, Çarşamba 18:38
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Adanaspor'da yeni yönetim görev bölümü yaptı

 TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor’da yeni yönetim kurulu belli oldu. Adanaspor Kulübü Başkanı Bayram Akgül önderliğinde 26 kişiden oluşan yönetim kurulu ve görev dağılımı şu şekilde oluştu: 

Başkan: Bayram Akgül 

Başkan Yardımcıları: Osman Çangal, Zeki Kıvanç ve Hamza Akgül 

Basın Sözcüsü: Av. Erkin Ali Doygun 

İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Bülent Uzul 

Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Yaşar Mutlu 

İstanbul Sorumlusu: Serkan Duran 

Tesis ve Personelden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi; Hasan Basri Tümöz 

Tesisleşmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Kasım Naşal 

Alt Yapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri: Tuncay Samçılar, Mehmet Çalık, Haluk Oğuz, İlhan Sevimli ve Cumali Önelge 

Diğer Yönetim Kurulu Üyeleri; İbrahim Akgül, Reşit Aydın, Erdoğan Şire, Kemal Bekaroğlu, Mustafa Selçuk Çevik, Halil Uluer, Bekir Aydoğdu, İhsan Karakaya, Sefa Noyaner, Serkan Aykaç ve Osman Sümer'den oluştu. 

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