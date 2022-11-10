



Beşiktaş Gelişim Direktörülüğü görevinden ayrılarak TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da teknik direktör olan Önder Karaveli için şok bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş'tan neden ayrıldığını açıkladı

Beşiktaş'taki futbol gelişim direktörlüğü görevinden ayrılarak Adanaspor'un teknik direktörü olan Önder Karaveli, siyah beyazlılardan ayrılarak yeni takımına gitme sürecini anlattı. Beşiktaş'ta Futbol Gelişim Direktörlüğü'nün genç futbolcuların A takıma yükselmesi için önemli bir alan olduğunu açıklayan Önder Karaveli, ''Beşiktaş'ta Futbol Gelişim Direktörlüğü kurduk. 2 ay önce resmi olarak açıkladık fakat biz bunun için 4 aydır çalışıyorduk. Bu benim uzun zamandır istediğim bir şeydi. Genç futbolcuların A takıma yükselmesinde çok önemli olduğunu düşünüyordum. Bunu ilk kez Beşiktaş'ta başlatmak benim için çok özeldi. Çünkü Beşiktaş benim evim. Benim birinci hedefim Gelişim Direktörlüğünü kurmaktı. Bunu kurduktan sonra başında kimin olduğunun benim için bir önemi yoktu. U19'tan A takıma çıkan futbolcuların destek göreceği bir yer var artık. Benim için çok sevindirici ve mutlu bir ayrılık. Gönül rahatlığıyla Beşiktaş'tan ayrıldım. Çünkü bu hayata geçti, Beşiktaş'ın o kurumu geliştireceğine inancım tam. Umarım Türk futbolunda her kulüp böyle bir yapıyı hayata geçirir.'' ifadelerini kullandı.

'Başkan sözünü tuttu'

Karaveli, Beşiktaş'tan ayrılık sürecini açıklayarak, ''Geçen sezon bittiğinde Başkan Ahmet Nur Çebi bana görev aldığım dönem için teşekkür etti ve bana benden kulüp içinde yararlanmak istediklerini söylediler. Saha içinde görev almak istediğini biliyorum ve bir teklif gelmesi halinde bana izin vereceklerini söylediler. Ben, Beşiktaş'tan habersiz hiçbir kulüple görüşmedim. Adanaspor'dan teklif geldiğinde Beşiktaş kabul etmezse gidemeyeceğimi söylemiştim. Ceyhun Bey yoluyla Başkana teklifi ilettim ve başkanımız sağolsun sözünü tuttu.'' dedi.

Başkan Çebi: Yıpratılmış olması doğru değildi

Valerien Ismael'in göreve başlamasının ardından altyapıda görev almaya devam eden Karaveli ile ilgili konuşan Başkan Çebi, "Camiamın önemli bir parçası, yıllarını Beşiktaş'ta geçirmiş bir hocamızdı. En iyisini yapmaya çalıştı ama nedenini bilmediğim bir şekilde sosyal medyada sesi çok çıkan kişiler tarafından yıpratılmış olması doğru değildi. Sonuç olarak Beşiktaş'ın menfaatleri adına devam etmek istemediğini ifade etti." ifadelerini kullanmıştı.

4-0'lık yenilgi sonu oldu

Türkiye Kupası'nda dün 4-0 biten Samsunspor-Adanaspor karşılaşmasının ardından teknik direktör Önder Karaveli ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Adana ekibi Karaveli ile yollarını ayırmaya karar verdi.

Önder Karaveli'nin Adanspor karnesi

Önder Karaveli, Adanaspor'un başında 2'si Türkiye Kupası maçı olmak üzere 8 karşılaşmaya çıktı. Karaveli yönetiminde Adanaspor, ligde Pendikspor ve Gençlerbirliği'ni kupada ise Orduspor 1967'yi yenerken 4 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.

Sergen Yalçın'dan sonra Beşiktaş'a gelmişti

Geçen sezon Sergen Yalçın'ın ardından geçici olarak teknik direktörlük yapan Önder Karaveli, Valerien Ismael'in gelmesinin ardından Beşiktaş Gelişim Direktörülüğü görevine getirilmişti.

Beşiktaş'ta 1,67 puan ortalaması

48 yaşındaki teknik direktör, Beşiktaş’a Teknik Direktör olarak attığı imzadan sonra 12 karşılaşmaya çıkmış ve maç başına 1.67 puan ortalaması yakalamıştı. (Ajansspor)