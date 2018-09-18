Adanaspor’da Boluspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Adanaspor, Spor Toto 1. Lig’in 6. haftasında iç sahada Boluspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

18 Eylül 2018, Salı 20:46 Son Güncelleme:
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Adanaspor’da Boluspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Adanaspor, Spor Toto 1. Lig’in 6. haftasında iç sahada Boluspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde Osman Yereşen Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. 4’e 3 pas ve top kapma çalışmasıyla devam eden antrenmanın ana bölümünde turuncu-beyazlı ekip dar alanda oyun oynadı. 1 saat 15 dakika süren antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Antrenman sonunda teknik heyet ve futbolculara tatlı ikramında bulunuldu.

Adanaspor-Boluspor mücadelesi, 22 Eylül Cumartesi günü 5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda saat 19.30’da başlayacak.

AA

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