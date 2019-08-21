Adanaspor'da Arabidze ve Eze de ilk kez antrenmana çıktı

Adanaspor, ligin 2. haftasında sahasında Eskişehirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Takımın yeni transferleri Arabidze ve Eze de ilk kez antrenmana çıktı.

21 Ağustos 2019, Çarşamba 00:29
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Adanaspor'da Arabidze ve Eze de ilk kez antrenmana çıktı

TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor, ligin 2. haftasında sahasında Eskişehirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Osman Yereşen Tesisleri’nde teknik direktör Levent Eriş yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma ve dar alanda oynanan koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Takımın yeni transferleri Arabidze ve Eze de ilk kez antrenmana çıktı. Daha sonra ayak tenisi oynayan turuncu-beyazlı ekip, koşu ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Adanaspor, Eskişehirspor maçı hazırlıklarını yarın da sürdürecek.

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