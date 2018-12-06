Adanaspor’da Altınordu maçı hazırlıkları sürüyor

Adanaspor, Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasında deplasmanda Altınordu ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

06 Aralık 2018, Perşembe 19:14
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Adanaspor’da Altınordu maçı hazırlıkları sürüyor

Adanaspor, Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasında deplasmanda Altınordu ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-beyazlılar, Gençlik Stadı’nda teknik direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleri ve koşunun ardından taktik çalışması gerçekleştiren Akdeniz ekibinde, sakatlığı süren futbolcular Abdulkadir Özdemir ve Göksu Alhas idmana katılmadı.

Adanaspor, yarın öğle saatlerinde kentteki son çalışmasını gerçekleştirdikten sonra hava yoluyla İzmir’e gidecek.

Burada konaklayacağı otelde kampa girecek turuncu-beyazlılar, 8 Aralık Cumartesi günü saat 16.00’da Bornova Stadı’nda oynanacak maçın saatini bekleyecek.

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