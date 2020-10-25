Adanaspor - Tuzlaspor maç sonucu: 1-3

TFF 1. Lig’in 7. haftasında Adanaspor, sahasında Tuzlaspor’u konuk etti.
7. dakikada Pucko'nun ceza yayına yakın bir noktada rakibini geçerek yaptığı vuruşta kaleci son anda köşeden topu kornere çeldi.
26. dakikada organize gelişen Adanaspor atağında Eren Keleş'in ceza sahasına ortasında Ergin Keleş gelişine bir vuruşla topu ağlara yolladı. 1-0
42. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Rosario'nun şutu kaleci Karacic'ten sekerek Aosman’nın önüne düştü. Bu oyuncunun bekletmeden şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1
54. dakikada sağ kanattan Rosario'nun ortasında kaleci Burak'ın uzaklaştırmak istediği topla buluşan Onur meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2
65. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ozgegovic gelişine vuruşunda kaleci Haydar meşin yuvarlağı rahat bir şekilde kurtardı.
79. dakikada Adanaspor atağa çıkarken topu bir anda önünde bulan Rosario ceza sahası dışından gelişine vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-3