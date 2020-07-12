Adanaspor, TFF 1. Lig'in 33. haftasında evinde Hatayspor’a 2-1 mağlup oldu. Maç sonu basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan turuncu-beyazlı ekibin Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, “Öncelikle Hatayspor’u kutluyorum. Bundan sonra Süper Lig’de olacaklar. İnşallah başarılı olurlar. Biz bugün çıktık oynadık. 15 Mart’tan bu yana altyapı kapalı. Lisanslı gençlerden 3 futbolcu var. Bu çocukların lisansı var. Onları kadroya alabildik. Onlarda antrenmansız. Sosyal medyadan yazan kişilerin bunları bilmelerini isterim. Ben geldiğimden bu yana 10 maç oynadık. Hep kazanacağımız maçlardı. Bizi herkes teknik, taktik ve kondisyon olarak gördüler. Biz 9 kişiyle rakip sahada pres yapabiliyoruz. Bizim yapabilirliğimiz kreatif futbolcumuzun az olması. Bu maç ligin özeti gibi oldu. Pozisyona girdik ve yararlanamadık. Rakip geldi beleş diyeceğim bir gol buldu. Biz ne yaparsak yapalım bunu düzeltemeyiz. Biz sadece takımı yönlendiririz” diye konuştu.