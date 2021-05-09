Adanaspor-Samsunspor maçı Canlı

TFF 1. Lig'de son hafta maçları nefesleri kesiyor. Haftaya Adana Demirspor ve Giresunspor'un ardından 3. sırada giren Samsunspor, Adanaspor maçıyla normal sezonu kapatıyor. Ertuğrul Sağlam'ın ekibi, Adanaspor engelini aşıp rakiplerinden birinin puan kaybetmesini bekleyecek. Ligde kalması garanti olan Adanaspor ise zorlu maçta sürpriz peşinde olacak. Ligde ilk 2 iddiasını sürdüren Adana Demirspor, GZT Giresunspor ve Yılport Samsunspor, 33. haftayı da kayıpsız geçti. 67’şer puan ve averajla sıralanan 3 takımda 2’si son haftada Süper Lig vizesi alacak.





Adanaspor - Samsunspor maçı ilk 11'leri belli oldu

Adanaspor: Burak, Harun, Donkor, Cenk, İsmail, Uğurcan, Papa, Celil, Iko Seth, Kingsley, Sampson

Samsunspor: Nurullah, Erkam, Veli, Yalçın, Mücahit, Ferhat, Savicevic, Gökhan, Guido, Yasin Öztekin, Nadir Çiftci





MAÇ BAŞLADI

2.dakikada Samsunspor'da Mücahit şutunu çekti top kalecide kaldı

GOL! 5.dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Sol kanattan Yasin topu taşıdı yerden pasına kale sahasında Savicevic dokundu ve golü attı

7.dakikada ceza sahasına gelen topa Yasin Öztekin kafayı vurdu şutu auta gitti

GOL! 10.dakikada Samsunspor Savicevic ile 2-0 öne geçti. Gökhan Karadeniz'in pasında topu alan Savicevic düzgün bir vuruşla golü attı

NET FIRSAT! 12.dakikasa sağ kanattan savunmanın arkasına sarkan Guido Koçer, plase bir vuruş yaptı ama top yandan az farkla auta gitti

23.dakikada Adanaspor korner kazandı kale sahasına gelen topu Samsunspor savunması son anda çıkardı

29.dakikada Mücahit çaprazdan vurdu şutu kalecide kaldı

32.dakikada Adanaspor atağında İsmail sol çaprazdan vurdu top az farkla auta gitti

NET GOL KAÇTI! 35.dakikada sol kanattan gelen topla çok uygun durumda kale sahasında buluşan Yasin Öztekin şutunu çekti ancak kaleyi bulamadı

ADANASPOR GOLE ÇOK YAKLAŞTI! 38.dakikada savunmanın kaptırdığı topun ardından kaleci ile karşı karşıya kalan Sampson Agoha şutunu çekti kaleci Nurullah topu kornere çeldi

















En son 2003-2004’te 3 takım aynı puanda girdi

TFF 1. Lig’de play-off sisteminin uygulanmadığı ve ilk 3 takımın doğrudan Süper Lig’e yükseldiği 2003-2004 sezonunda Sakaryaspor, Kayseri Erciyesspor ve Ankaraspor son haftaya 65 puan ve averajla ilk 3 sırada girmişti. Son maçlardan sonra sıralama değişmemiş ve bu takımlar Süper Lig’e yükselmişti.

Kardemir Karabükspor’un şampiyonluğunu daha önce ilan ettiği 2009-2010’da son hafta öncesinde Karabük temsilcisini 61’er puanla izleyen Bucaspor ve Adanaspor’dan Bucaspor sezon bitiminde averajla Süper Lig’e çıkarken, Adanaspor da play-off’ta mücadele etme hakkı kazandı.

2011-2012’de birer puanla farkla son haftaya ilk 3 sırada giren Akhisarspor, Elazığspor ve Çaykur Rizespor ’dan Akhisarspor ile Elazığspor Süper Lig’e çıkarken, Çaykur Rizespor play-off’ta yer aldı.

Ertuğrul Sağlam: İnanıyoruz! Süper Lig'e çıkmayı hak ettik, sonuna kadar hak ettik!

TFF 1. Lig ekip ekiplerinden Yılport Samsunspor’un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, Nuri Asan Tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, uzun bir maratonun sonuna geldiklerini söyledi. Kovid-19 olan iki oyuncunun tedavisinin devam ettiğini belirten Sağlam, "Adanaspor maçında Dja Djedje kart cezası nedeniyle olmayacak bunun dışında eksik bir oyuncumuz yok. Son 3-4 haftada olduğu gibi bize yakışan mücadele ve futbolu ortaya koyacağız. Adanaspor’u mağlup ederek sonrasında bizi bir üst lige yani Süper Lig’e taşıyacak sonuçları bekleyeceğiz." diye konuştu.

"Allah’ın adaleti şaşmıyor"

Sezon başından bu yana çok çalıştıklarını, büyük bir mücadele verdiklerini vurgulayan Sağlam, önlerine çıkan bir çok engeli aşmayı başardıklarını ifade etti.

Sağlam, zaman zaman tökezlediklerini de dile getirerek, şöyle devam etti:

"İyi niyetle işimizi yapmaya çalıştık ve işi buraya kadar getirdik. Yapmamız gereken iş, aynı şekilde pazar günü son haftada camiamıza ve bize yakışanı yapıp sonra beklemek. En büyük güvencemiz şu ki, Allah’ın adaleti şaşmıyor. O hak edene hak ettiğini mutlaka veriyor. Biz de buna inanıyoruz, Süper Lig'e çıkmayı hak ettik, sonuna kadar hak ettik."

Eyüp Arın: Samsunspor ile oynamasak genç takımla sahaya çıkmayı düşünüyorduk

Ligde 33 maçta 9 galibiyet ve 7 beraberlikle 34 puan toplayan turuncu-beyazlılar, geçen hafta Royal Hastanesi Bandırmaspor’a 3-2 yenilmesine rağmen Akhisarspor’un GZT Giresunspor’a 3-0 kaybetmesiyle ligde kalmayı garantiledi. Teknik sorumlu Eyüp Arın, Samsunspor maçının kendileri için prestij karşılaşması olduğunu belirtti, şu ifadeleri kullandı:

"Yılport Samsunspor karşılaşması, bizim için prestij maçı. Adanaspor, marka değeri yüksek bir takım. Biz bugüne kadar Adanaspor’a hiçbir zaman laf getirmeden mücadele ettik. Kim oynuyorsa oynasın görev verdiğim bütün oyuncular Adanaspor formasını sahada en iyi şekilde temsil etmeye çalışır. Takımlardan biri şampiyon olacak. Hangisi şampiyon olursa biz tebrik edeceğiz, alkışlayacağız. Ligde kalmayı garantiledikten sonra tamamen gençleri oynatmak istiyordum. Son 2-3 haftada genç oyuncuları kullandık. Son maçta Yılport Samsunspor ile oynamasak tamamen genç takımla sahaya çıkmayı düşünüyorduk. Rakibi ve diğer takımları ilgilendirmesi açısından biraz daha duyarlı davranacağız. Gençlerin sayısını biraz daha azaltacağız ama kadromuzdaki tamamlayıcıların hepsi gençlerden olacak."