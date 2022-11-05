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Adanaspor-Pendikspor maç sonucu: 3-2

Spor Toto 1'inci Lig'in 12'nci haftasında Adanaspor, sahasında Pendikspor’u ilk yarıda bulduğu gollerle 3-2 mağlup etti.

05 Kasım 2022, Cumartesi 18:17 Son Güncelleme:
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Adanaspor-Pendikspor maç sonucu: 3-2

11’inci dakikada Adanaspor öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Hüseyin, derine inerek ortasını açtı. Ceza sahası içinde topla buluşan Jallow, rakibini çalımladıktan sonra yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

24’üncü dakikada Adanaspor atağında geriden Hakan’ın yolladığı uzun pasla bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Burak Çoban, şık bir aşırtma vuruşla topu ağlara yolladı: 2-0.

32’nci dakikada Pendikspor atağında ceza sahasına yakın bölgede topla buluşan Regattin, bekletmeden ara pasıyla Rogerio Thuram’ı gördü. Bu futbolcunun vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.

40’ıncı dakikada Adanaspor’un sağ son çizgide kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Bennasser’in ortasına yükselen Roche, düzgün bir kafa vuruşuyla farkı ikiye çıkardı: 3-1.

42’nci dakikada Pendikspor atağında topla buluşan Kappel, ceza sahasına hızla girerek bekletmeden yaptığı vuruşla topu filelere yolladı: 3-2.

61’inci dakikada Pendikspor atağında solda topla buluşan Ferhat son çizgiden ortasını yaptı. Ceza sahası içinde yükselen Kappel’in kafa vuruşunda top az farkla dışarı gitti.

90+3’üncü dakikada Adanaspor kontra atağında sağda topla buluşan Hakkı, ceza sahası içindeki Ferhat’ı gördü. Bu futbolcunun vuruşunda top kalecinin kucağında kaldı.

Karşılaşma Adanaspor’un 3-2’lik galibiyetiyle son buldu.

DHA

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