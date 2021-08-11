Adanaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

TFF 1. Lig'de yeni sezonun ilk haftasında evinde Adanaspor'u ağırlayacak olan Bursaspor 'da bu maçın hazırlıkları sürüyor.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman sahada kuvvet çalışmalarıyla tamamlandı. Sakatlıkları süren İsmail Çokçalış ve Hasan Basri Ünal'ın tedavilerine devam edildi.

Bursaspor, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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