Adanaspor maçı biletleri satışta

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Bursaspor Kulübü, Adanaspor ile oynayacağı maçın bilet fiyatlarını açıkladı.

TFF 1. Lig'de yeni sezonun ilk mücadelesine taraftarı karşısında çıkacak olan Bursaspor, Adanaspor ile oynayacağı mücadelenin bilet fiyatlarını açıkladı. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 15 Ağustos Pazar günü oynanacak olan ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşmanın biletleri, saat 13.00 itibariyle satışa çıktı.

Buna göre bilet fiyatları şu şekilde belirlendi;

1963 Tribünü: 250,00 TL

VIP 1. Balkon: 150,00 TL

Batı Alt Tribün: 100,00 TL

Doğu Alt Tribün: 50,00 TL

Doğu Üst Tribün: 30,00 TL

Güney Kale Arkası (TEKSAS): 20,00 TL

TOFAŞ Tribünü: 20,00 TL