Adanaspor, ligin 2. yarısında istediğini bulamadı

Turuncu-beyazlı ekip, ligin ilk yarısının son 4 maçında yenilmeyip 8 puan topladı. Ligin ikinci yarısına da hızlı başlayan Adanaspor, Bursaspor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarını kazanarak 6 maç boyunca yenilmedi. Ancak daha sonra Keçiörengücü’ne 1-0, Menemenspor’a da 2-1 kaybeden Adanaspor, ardından oynadığı 4 maçın 2’sini kaybetti, 2 maçta da 2 puan topladı.

34 puanla ligde 9. sırada bulunan Adanaspor, 6 Mart Pazar günü Manisa FK’yı, 14 Mart Pazartesi günü de Eyüpspor’u evinde konuk edecek.

İHA