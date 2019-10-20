Adanaspor - İstanbulspor maç sonucu: 2-2

TFF 1'inci Lig 8'inci hafta karşılasmasında Adanaspor, evinde ağırladığı İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldı.
38'inci dakikada Adanaspor kalecisi İrfan'ın uzaklaştırmak istediği top, İstanbulsporlu Eslem Öztürk'ün önünde kaldı. Oyuncunun vuruşunda top, ağlarla buluştu: 0-1.
47'nci dakikada sol kanattan gelişen atakta ceza sahası dışında topla buluşan Adanasporlu Özgür Özdemir’in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.
70'inci dakikada sağ kanattan Cajic’in ceza sahasına açtığı ortayı kafa vuruşuyla ağlara yollayan Ali Aytemur, İstanbulspor'un ikinci golünü kaydetti: 1-2.
81'inci dakikada Adanasporlu Furkan'ın sağ kanattan açtığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Utku, çalımını attıktan sonra topu filelerle buluşturdu: 2-2.
Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
STAT: 5 Ocak Fatih Terim
HAKEMLER: Turgut Doman xx, Ömer Tevfik Özkoç xx, Ali Tuna xx
ADANASPOR: İrfan Can xx, Serdar xx, Veli xx, Eren x (Dk. 66 Moussa Bagayoko x), Enes xx, Kağan xx, Özgür xxx, Furkan xx, Okan x (Dk. 45 Abdulkadir x), Ronei xx, Utku xx
İSTANBULSPOR: Muhammed xx, Wellington xx, Eslem xx, Muhammed x (Dk. 58 Allahyar xx), İbrahim xx, Onur xx, Aldın xx, Patrick xx, Ali xx, Papa xx, Tuncer xx
GOLLER: Dk. 47 Özgür Özdemir, Dk. 81 Utku (Adanaspor) - Dk. 38 Eslem, Dk. 70 Ali (İstanbulspor)
KIRMIZI KART: Engin İpekoğlu (Teknik direktör) (Adanaspor)
SARI KARTLAR: Ronei, Özgür, Furkan, Veli, Moussa (Adanaspor) - Wellington (İstanbulspor)