Adanaspor - Hatayspor maç sonucu: 1 - 2

Hatayspor, normal sezonun bitimine bir hafta kala şampiyon olarak Süper Lig’e çıkmayı garantiledi. Deplasmanda Adanaspor'a karşı 1-0 geriye düştüğü maçta son 12 dakika içinde bulduğu gollerle 2-1 yendi ve 63 puana ulaşıp şampiyon olmayı başardı

Maçtan dakikalar

13. dakikada Adanaspor’un atağında rakip savunmanın arkasına sarkan Ahmet Dereli, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Dereli’nin şutunda top kaleye paralel giderek auta çıktı.

35. dakikada sol kanattan atağa kalkan Hatayspor’da topla rakip kaleye sokulan Ouali, yakın direğe çektiği şutu Karacic topu kornere çeldi.

59. dakikada Adanaspor’da sağ kanattan çalımlarla ilerleyen Ahmet, topu Ronei’ye gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Ronei, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

69. dakikada Hatayspor’da Aabid’in pasında ceza sahası içerisinde topu alan Hamza’ya Uğurcan müdahale ederek şut çekmesini engelledi.

78. dakikada Hatayspor’da ceza sahası içerisinde topu alan Barbosa, Karacic’i çalım atarak geçerek topu ağlarla buluşturdu. 1-1

89. dakikada Hatayspor'da Buğra'nın ortasıyla kafa vuruşu yapan Yusuf, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2





Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Yiğit Arslan, Erkan Akbulut, Baran Eraslan

Adanaspor: Karacic, Evren Korkmaz, Uğurcan Yazğılı, Savaş Polat, Celil Yüksel, Umut Sözen, Mustafa Gökay Eğer, Bagayoko, Ahmet Dereli (Dk. 83 İbrahim Aksu), Mbilla (Dk. 64 Eze), Roni (Dk. 71 Eren Keleş)

Hatayspor: Akın Alkan, Sadi Karaduman (Dk. 74 Soner Örnek), Mesut Çaytemel, Popov, Yusuf Abdioğlu, Ouali (Dk. 46 Caner Hüseyin Bağ), Selim Ilgaz (Dk. 46 Barbosa), Gökhan Karadeniz (Dk. 63 Hamza Gür), Kubilay Sönmez, Mirkan Aydın (Dk. 71 Rahman Buğra Çağıran), Rayane

Goller: Dk. 59 Roni (Adanaspor), Dk. 78 Barbosa, Dk. 89 Yusuf Abdioğlu (Hatayspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 54 Umut Sözen, Dk. 85 Eze (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 11 Bagayoko (Adanaspor), Dk. 90+9 Barbosa (Hatayspor)

ADANA (AA)